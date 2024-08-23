Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:30

Финалисты Кубка фиферов-2024 от PARI и KEFIR разыграют более 2 000 000 рублей в Москве

Telegram Дзен

Букмекерская компания PARI и популярный футбольный блогер Сергей KEFIR Никифоров анонсировали дату финала Кубка фиферов-2024. Решающие матчи турнира пройдут 29 августа в Москве в формате LAN, где участники будут бороться за призовой фонд в размере 2,1 миллиона рублей. Мероприятие состоится в клубе BOUNCE по адресу: 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 6. Начало ивента в 18.30 по московскому времени. Билеты уже в продаже.

Mafia: The Old Country. Не Mafia 4, а Mafia The Old Country: первые подробности о новой игре

В этот день зрителей ждут четыре матча: два полуфинала, а также поединок за третье место и финал, который пройдет в формате best-of-3. Помимо просмотра захватывающих матчей зрители Кубка фиферов смогут увидеть топовых киберспортсменов и блогеров и пообщаться с ними. Кроме того, гостей мероприятия на площадке ждут вкусная еда и напитки.

Решающие матчи Кубка фиферов-2024 будет освещать известный футбольный комментатор Михаил Моссаковский. Ведущим мероприятия выступит Илья Пелехацкий. Для зрителей, которые не смогут приехать на площадку, будет доступна онлайн-трансляция. Она состоится на Twitch-канале KEFIR.

Крипта. Что обещали, но не сделали создатели Hamster Kombat

Участники решающей стадии турнира разыграют между собой призовой фонд в размере 2,1 миллиона рублей. 1 миллион рублей в призовой фонд турнира внес известный блогер Wylsacom, у которого на YouTube более 11 миллионов подписчиков.

Кубок фиферов — ежегодный масштабный турнир по футбольному симулятору FIFA, организуемый KEFIR при поддержке PARI. Текущий чемпионат стал уже девятым по счету. В турнире участвовали 32 известных блогера и киберспортсмена. В прошлом году победителем стал Klenoff, который в этот раз покинул чемпионат на групповой стадии.

0
Читайте также
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав за нарушение ПДД
Политолог объяснил цели визита премьера Индии Моди на Украину
Популярное видео
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В FONBET отреагировали на заявление федерации Колумбии по баскетболу