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Финляндия — Казахстан: прогноз на матч квалификации Евро-2024 16 октября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Финляндия — Казахстан 16 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки сборной Финляндии в матче с Сан-Марино.
Фото Global Look Press
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16 октября в поединке отборочной кампании Евро-2024 сойдутся команды из группы H — Финляндия и Казахстан. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Арбитр Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.55 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 окт, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
Казахстан

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — однозначные фавориты: поставить на их успех предлагают с котировкой 1.63, это около 60% вероятности. Выигрыш казахстанцев доступен за 6.00 (15%), даже на ничью коэффициент заметно меньше — 3.85 (25%).

Все пять встреч в истории команд закончились в пользу финнов. Взять непоражение Казахстана можно за 2.32.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка отражают превосходство хозяев:

• 1:0 — за 5.21;

• 2:0 — за 6.17;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.62.

Рынок на обмен забитыми мячами дали 2.23, обратный вариант — за 1.61.

Лионель Месси (сборная Аргентины). Парагвай провоцировал Месси плевками, но Перу не помогут даже они. Сухая серия Аргентины не прервется

Прогноз и ставка на матч Финляндия — Казахстан

Суоми выглядят фаворитами: в первом круге они одолели Казахстан на выезде (1:0), а вся пятиматчевая история противостояния команд включила только триумфы «филинов». К тому же предстоящий поединок Финляндия проведет на своем поле, где неплохо выступает в этой отборочной кампании — в трех встречах одержала две победы, а уступила только мощной Дании (0:1). Общий счет домашних игр сборной — 8:1.

Рекомендуемая ставка: успех Финляндии за 1.63.

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