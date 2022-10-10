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Сегодня, 19:15

«Фиорентина» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 10 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Фиорентина» — «Лацио» 10 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Маттиа Дзакканьи.
Фото Global Look Press

10 октября в девятом туре чемпионата Италии состоится матч между одним из лидеров и середняком турнира — «Лацио» встретится в гостях с «Фиорентиной». Игра пройдет во Флоренции на стадионе Артемио Франки и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром назначен Фабио Мареска.

Италия. Серия А. 9-й тур
10 окт, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Лацио

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Фиорентину». На победу бывшего клуба Александра Кокорина можно поставить с коэффициентом 2.47, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (27%), за чуть меньшие 3.00 (33%) идет успех «Лацио».

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае, если он случится, принесет выигрыш в 3000 рублей.

Вариант «Лацио» не проиграет" идет за 1.58. Из десяти последних очных встреч за «Фиорентиной» осталась только одна.

Можете взять победу одной из команд с форой: Ф1(0) оценена в 1.77, Ф2(0) — за 2.12.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 2.00. Из последних пяти встреч во всех турнирах с участием «Лацио» «верх» прошел трижды, у «Фиорентины» — тоже.

Обмен голами предложено оформить за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.14.

Будет ли в матче пенальти? 11-метровый доступен за 2.60, удаление — за 3.55.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Стивен Джеррард, &laquo;Астон Вилла&raquo;. «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Джеррард пропишет хозяев на последней строчке?

  • ничья 1:1 идет за 6.50;

  • 1:0 в пользу хозяев — за 8.40;

  • 2:1 — 8.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Фиорентина
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