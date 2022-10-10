Фиорентина

10 октября в девятом туре чемпионата Италии состоится матч между одним из лидеров и середняком турнира — «Лацио» встретится в гостях с «Фиорентиной». Игра пройдет во Флоренции на стадионе Артемио Франки и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром назначен Фабио Мареска.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Фиорентину». На победу бывшего клуба Александра Кокорина можно поставить с коэффициентом 2.47, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (27%), за чуть меньшие 3.00 (33%) идет успех «Лацио».

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае, если он случится, принесет выигрыш в 3000 рублей.

Вариант «Лацио» не проиграет" идет за 1.58. Из десяти последних очных встреч за «Фиорентиной» осталась только одна.

Можете взять победу одной из команд с форой: Ф1(0) оценена в 1.77, Ф2(0) — за 2.12.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 2.00. Из последних пяти встреч во всех турнирах с участием «Лацио» «верх» прошел трижды, у «Фиорентины» — тоже.

Обмен голами предложено оформить за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.14.

Будет ли в матче пенальти? 11-метровый доступен за 2.60, удаление — за 3.55.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: