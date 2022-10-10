Прогноз на матч серии А «Фиорентина» — «Лацио» 10 октября 2022 года

10 октября в серии А пройдет топ-матч: «Фиорентина» примет «Лацио» на стадионе «Артемио Франки». Стартовый свисток арбитра Фабио Марески прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.40 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами: поставить на победу «фиалок» можно с коэффициентом 2.40, что составляет приблизительно 40% вероятности. Победа «Лацио» идет за 3.10 (32%), ничья доступна с чуть большей котировкой — 3.50 (28%).

Римляне идут в таблице выше соперника. Думаете, что «Лацио» справится с «Фиорентиной»? Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае победы принесет 3100 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.50;

• победа «Фиорентины» 1:0 — за 8.00;

• успех хозяев 2:1 — за 8.70.

«Лацио» — четвертая по результативности команда чемпионата Италии: за восемь туров коллектив Маурицио Сарри оформил уже 17 забитых мячей, при этом клубы, идущие выше римлян, провели по девять игр. А в последних двух матчах в серии А бело-голубые настреляли по четыре гола.

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.55, ИТМ2 (1.5) — за 1.51. Эти рынки на хозяев предложены с котировками 2.16 и 1.70 соответственно.

Ставка на голы от обеих команд идет с коэффициентом 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Лацио» 10 октября 2022 года

Хозяева выиграли всего два матча за восемь туров и расположились на 13-м месте. «Лацио» же идет в лидирующей группе: команда Сарри по потерянным очкам идет на третьей — пятой позиции вместе с «Миланом» и «Удинезе». В трех последних турах римляне оформили три сухие победы, в которых вонзили 10 мячей. В среднем по сезону «Лацио» забивает ровно два гола за игру и почти не проигрывает — лишь два поражения во всех турнирах. «Фиорентина» же выдавила скромные четыре победы за 13 матчей во всех турнирах и с большим трудом выжимает голы — больше одного мяча забила в четырех встречах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «Лацио» не проиграет за 1.61.