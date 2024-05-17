Прошлогодний чемпион Италии «Наполи» в 37-м туре серии А встретится с «Фиорентиной», с которой в этом сезоне сражается за попадание в еврокубки с восьмой строчки. Игра пройдет 17 мая на стадионе «Артемио Франки», начало — в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — Маттео Маркетти. Прямую трансляцию с 21.40 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у хозяев чуть больше шансов на победу: их успех предложен с котировкой 2.42, что составляет около 40% вероятности. Рынок на успех гостей доступен за 2.95 (32%), «мирный» результат оценен в 3.50 (28%).

Встреча команд в первом круге закончилась уверенной победой коллектива из Флоренции (3:1). Шанс, что «Наполи» хотя бы не проиграет в предстоящей встрече, представлен за 1.60.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на серьезный перевес «фиалок»:

• 1:1 — за 5.80;

• 2:1 — за 8.40;

• 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08.

Коэффициент на обмен забитыми мячами — 1.53, опция «обе забьют — нет» идет за 2.39.

Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Наполи»

Неаполитанцы после чемпионства в прошлом сезоне рискуют не попасть в еврокубки, в которые от серии А отберутся сразу восемь лучших команд. «Наполи» отстает от «Фиорентины» на два очка, а конкурент еще и имеет игру в запасе. Коллектив Франческо Кальцоне с огромным трудом набирает очки — в предыдущих девяти турах оформил всего одну победу и потерял очки даже с клубами, борющимися за выживание.

«Фиорентина», наоборот, неплохо накатила под финиш сезона: выдала три победы в четырех предыдущих турах серии А, вышла в финал Лиги конференций и едва не проникла в решающий матч Кубка Италии — «Аталанта» оказалась сильнее в полуфинале. Вероятно, мотивированные «фиалки» смогут добиться необходимого результата против кризисного «Наполи» и уже в более спокойной обстановке готовиться к финалу еврокубка, который пройдет 29 мая.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.72.

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