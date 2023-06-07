7 июня «Фиорентина» и «Вест Хэм» поборются за второй трофей Лиги конференций в истории. Финал еврокубка пройдет в Праге на «Фортуна Арене». Главный арбитр встречи испанец Карлос Дель Серро Гранде даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.45 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в матче нет явного фаворита: поставить на победу номинальных хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.79, что составляет приблизительно 35% вероятности. Выигрыш англичан предложен с чуть меньшей котировкой 2.74 (36%). Ничья доступна за 3.30 (29%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3300 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата матча отражают равные шансы соперников:

• ничья 1:1 идет за 6.01;

• 0:0 — за 6.84;

• победа любой из команд 1:0 — за 8.00.

Для подстраховки предложены ставки на победу любой из команд с учетом овертайма и серии пенальти. Поставить на итоговый успех «Вест Хэма» можно за 1.91, «Фиорентины» — за 1.94. Обе команды имеют в активе по одной победе в еврокубках: и «молотобойцы», и «фиалки» по разу забирали Кубок кубков.

Аналитики не ждут яркий финал: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71. При этом обе команды по ходу турнира показали неплохую результативность: англичане забивали в среднем 2.01 гола за игру, итальянцы — 2.38.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 1.90, вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 1.91.

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