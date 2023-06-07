Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Фиорентина» — «Вест Хэм»: где смотреть финал Лиги конференций 7 июня 2023 года

Прямая трансляция финала Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» 7 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Вест Хэма» в матче Лиги конференций с «АЗ».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

7 июня «Фиорентина» и «Вест Хэм» поборются за второй трофей Лиги конференций в истории. Финал еврокубка пройдет в Праге на «Фортуна Арене». Главный арбитр встречи испанец Карлос Дель Серро Гранде даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.45 мск.

Лига конференций. Финал
07 июн, 22:00. Fortuna Arena (Прага)
Фиорентина
Вест Хэм

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в матче нет явного фаворита: поставить на победу номинальных хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.79, что составляет приблизительно 35% вероятности. Выигрыш англичан предложен с чуть меньшей котировкой 2.74 (36%). Ничья доступна за 3.30 (29%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3300 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата матча отражают равные шансы соперников:

• ничья 1:1 идет за 6.01;

• 0:0 — за 6.84;

• победа любой из команд 1:0 — за 8.00.

Дэвид Мойес. «Фиорентина» и «Вест Хэм» спасли Лигу конференций от уныния. Что Мойес и Итальяно устроят на этот раз?

Для подстраховки предложены ставки на победу любой из команд с учетом овертайма и серии пенальти. Поставить на итоговый успех «Вест Хэма» можно за 1.91, «Фиорентины» — за 1.94. Обе команды имеют в активе по одной победе в еврокубках: и «молотобойцы», и «фиалки» по разу забирали Кубок кубков.

Аналитики не ждут яркий финал: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71. При этом обе команды по ходу турнира показали неплохую результативность: англичане забивали в среднем 2.01 гола за игру, итальянцы — 2.38.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 1.90, вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 1.91.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Родина» — «Нижний Новгород»: где смотреть стыковой матч 7 июня 2023 года онлайн в прямом эфире