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«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прогноз на финал Лиги конференций 7 июня 2023 года

Прогноз на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» 7 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Дэвид Мойес, главный тренер «Вест Хэма».
Фото Global Look Press
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7 июня пройдет второй еврокубковый финал сезона-2022/23 — «Фиорентина» и «Вест Хэм» сойдутся за трофей Лиги конференций. Матч состоится в Праге на «Фортуна Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — испанец Карлос Дель Серро Гранде. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Лига конференций. Финал
07 июн, 22:00. Fortuna Arena (Прага)
Фиорентина
Вест Хэм

Аналитики букмекерской компании Olimpbet полагают, что у команд практически равные шансы на трофей. Поставить на победу «молотобойцев» в основное время можно с коэффициентом 2.74, это около 36% вероятности. Выигрыш «фиалок» доступен с практически идентичной котировкой 2.79 (35%), ничья идет за 3.30 (29%).

Верите в англичан? Ставка в 1000 рублей на триумф команды Дэвида Мойеса при благоприятном результате принесет 2740 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога финала Лиги конференций выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.01;

• 0:0 — за 6.84;

• победа любой из команд 1:0 — за 8.00.

Для подстраховки предложены ставки на победу любой из команд с учетом овертайма и серии пенальти. Поставить на итоговый успех «Вест Хэма» можно за 1.91, «Фиорентины» — за 1.94.

Аналитики не ждут яркий финал: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

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Прогноз и ставка на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм»

«Молотобойцы» очень уверенно прошли соперников в Лиге конференций. Команда Мойеса стартовала еще с раунда плей-офф квалификации и до финала в общей сложности провела 14 матчей, 13 из которых выиграла. Только «Гент» в первом четвертьфинале выкрал у англичан ничью (1:1). «Фиалки» выступили не так мощно и в финал попали с большим трудом. Итальянцы после поражения в первом полуфинальном матче только в овертайме дожали «Базель» (3:1) и вышли на решающую встречу.

Также у «Вест Хэма» наконец нет проблем с составом. Восстановился Джанлука Скамакка, а сама команда после ужасных нескольких месяцев сезона-2022/23 неплохо провела концовку. За последние 19 игр во всех турнирах «молотобойцы» уступили лишь в шести.

Рекомендуемая ставка: итоговая победа «Вест Хэма» за 1.91.

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