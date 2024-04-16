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Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:50

Надаль проведет первый за два года матч на грунте. На днях он разгромил в тренировочном спарринге Рублева

Прогноз на матч ATP Барселона Флавио Коболли — Рафаэль Надаль 16 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press
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16 апреля возвращающийся после травмы Рафаэль Надаль в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне сыграет с итальянцем Флавио Коболли. Встреча начнется не ранее 17.00 по московскому времени, в прямом эфире в России ее можно посмотреть на сайте букмекерской компании Winline. Ранее теннисисты друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что Надаль будет традиционно силен на любимом покрытии. На его победу в матче с Коболли можно поставить с коэффициентом 1.22, что примерно составляет 82% вероятности исхода. При этом успех итальянца котируется за 4.30 (18%).

Если верите, что Рафа разгромит соперника, оформите ставку на его триумф с форой (-4.5) гейма за 1.79. Подстраховать Флавио с форой (+4.5) можно за 2.02.

Тотал больше 20.5 гейма и ТМ 20.5 доступны в линии за одинаковые 1.90.

Победу Коболли хотя бы в одной партии предложено взять за 2.13. Если же Надаль выиграет 2:0 по сетам, сыграет пари за 1.65.

У Winline есть интересная линия: ТБ 13.5 или ТМ 13.5 брейк-пойнтов в матче. Первый вариант идет за 1.86, второй — за 1.84.

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Прогноз и ставка на матч Флавио Коболли — Рафаэль Надаль

Надаль возвращается после травмы и проведет всего четвертый официальный матч в этом сезоне. На грунте испанец вообще не играл два года — его выход на корт сегодня будет по-настоящему ожидаемым. Фанаты будут ждать от него яркой и убедительной победы, потому что на днях Рафа не оставил ни шанса в тренировочном матче Андрею Рублеву, разбив его 6:1.

Верится, что Надаль сумеет сыграть на высоком уровне. Ранее он неоднократно снимался с турниров, мотивируя это недостаточной готовностью. Сейчас же Рафа должен быть в полном порядке, а когда он в таком состоянии, на грунте у него нет конкурентов.

Рекомендуемая ставка: победа Надаля и ТМ 20.5 гейма за 2.12.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Рафаэль Надаль
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