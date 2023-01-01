2 января в НХЛ «Флорида» примет «Рейнджерс». Встреча пройдет на «FLA Live-арене» и начнется в 01.00 по московскому времени. В прямом эфире в России посмотреть ее не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Флориду» фаворитом. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.30, вероятность исхода — примерно 43%. Ничья идет за 4.10 (21%), успех «Рейнджерс» — за 2.75 (36%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход выплата составит 4100 рублей, а чистая прибыль — 3100 рублей.

Вариант «гости не проиграют» оценен в 1.61. Можете выбрать фору (0) на «Пантерз» за 1.78, Ф2(0) — за 2.10.

Успех «Флориды» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.78, «Рейнджерс» — за 2.08.

ТБ 5.5 предложено взять за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.26.

На то, что первыми забросят хозяева, коэффициент — 1.83. На гостей — 1.98. На ничью 0:0 — 58.0.

Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Рейнджерс»

Команды показывают не очень хорошие результаты в последнее время: «Флорида» проиграла четыре из пяти последних матчей, «Рейнджерс» — три из пяти. В то же время «Пантерз» неплохо играют «Нью-Йорком» дома — выиграли две последние встречи в основное время, а еще в трех не проиграли по итогам 60 минут. На них и стоит сделать ставку.

Рекомендуемая ставка: П1 в матче за 1.78.