24 апреля «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Представители «Востока» начнут игру на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе в 02.30 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у «пантер» больше шансов на победу в основное время: это событие предложили с котировкой 2.00, что составляет около 49% вероятности. Выигрыш «молний» доступен за 3.45 (27%), коэффициент на ничью — 3.80 (24%).

Триумф «Флориды» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.56, та же опция на «Тампу» дана за 2.42.

Также представлен широкий выбор ставок на успех одной из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.51, Ф2(0) — за 2.53;

• Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.57.

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.79, ТМ 5.5 — за 2.01.

Поставить на наличие дополнительного времени можно за 4.10, вариант «овертайма не будет» оценили в 1.24.

Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Флорида» закончила регулярный чемпионат в статусе команды с лучшей обороной. В среднем за игру «Пантерз» пропустили 2,41 шайбы и в первой встрече с «Тампой» вновь показали хороший перформанс в защите, позволив сопернику лишь невзрачные 19 бросков в створ. «Молнии» отличились дважды, причем вторую шайбу оформили за 10 секунд до финальной сирены, играя вшестером, — еще один показатель того, насколько у подопечных Пола Мориса все было под контролем. Также в шести из 10 последних очных поединков «Лайтнинг» забили сопернику не больше двух раз.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (2.5) за 1.78.

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