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Сегодня, 19:15

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 22 октября 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Тампа-Бэй» 22 октября 2022 года
Евгений Коростелев
«Тампа-Бэй».
Фото Getty Images

22 октября в регулярном чемпионате НХЛ состоится матч между «Флоридой» и «Тампа-Бэй». Игра пройдет на «FLA Live Арене» и начнется в 2.30 по московскому времени. В России трансляция недоступна.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами встречи. На победу «Флориды» можно поставить с коэффициентом 2.35, это приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Тампы» в основное время предложен за 2.60 (38%), ничья — за 4.30 (20%).

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Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2600 рублей, чистая прибыль составит 1600 рублей.

Вариант «гости не проиграют по итогам трех периодов» оценен в 1.59.

Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.46, ТМ 5.5 — за 2.80. Можете повысить ставки и взять ТБ 6.5 за 1.87.

Кто отличится первым? Ставку в пользу «Флориды» можно сделать за 1.86, в пользу «Тампы» — за 1.94.

Если ждете гола от Никиты Кучерова, возьмите его за 2.00. Результативный бросок Михаила Сергачева доступен за 5.50.

Дубль одного из игроков идет за 2.30, хет-трик — за 15.0.

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Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Тампа» неудачно начала сезон — потерпела три поражения в четырех играх и идет последней в Восточной конференции. Однако «Флорида» — отличный соперник, чтобы начать подъем со дна: из девяти последних матчей «Лайтнинг» выиграли у соперника семь, причем в четвертьфинале последнего плей-офф Кубка Стэнли победили 4-0.

Что касается результативности, то нет сомнений, что команды покажут яркий хоккей. Только в одном из четырех матчей с участием этих команд в новом сезоне было заброшено меньше пяти шайб.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 4.5 за 2.10.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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