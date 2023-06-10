11 июня пройдет четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли, в которой сошлись «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Пока «Золотые рыцари» минимально ведут (2:1), но предстоящая встреча пройдет на льду команды Пола Мориса «Эф-Эл-Эй Лайв Арены». Начало игры запланировано на 3.00 по московскому времени. В России невозможно легально наблюдать за НХЛ.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев шансы слегка предпочтительнее: поставить на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 2.35, это примерно 40% вероятности. Выигрыш «Вегаса» доступен с котировкой 2.65 (35%), ничья идет за 4.00 (25%).

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Предыдущая встреча завершилась только в овертайме — «Пантеры» дожали соперника (3:2) и сократили отставание в серии. Поставить еще на один успех хозяев с учетом дополнительного времени можно за 1.81, этот рынок на гостей предложен за 2.00.

Серия пока получается достаточно результативной: в первых двух встречах команды на двоих забрасывали минимум семь шайб и только в предыдущей остановились на четырех в основное время. Тотал больше 5.5 гола доступен за 1.79, ТМ 5.5 — за 2.02.

Итоговый триумф «Флориды» в Кубке Стэнли оценен в 3.09, «Вегаса» — в 1.37.

Прогноз и ставка на матч финала НХЛ «Флорида» — «Вегас»

«Пантеры» пока выглядят серьезными аутсайдерами: команда Сергея Бобровского вчистую проиграла две первые встречи (2:5 и 2:7), а в стартовом домашнем поединке победила лишь в овертайме. Причем даже в выигранном матче «Флорида» не выглядела сильнее оппонента, который немного превзошел соперника по броскам в створ (27 против 23), выигранным вбрасываниям (34 на 31), а также выпустил еще 31 бросок, впоследствии заблокированный «Пантерами».

Также никуда не исчезли проблемы «Флориды» с удалениями: в третьем матче хозяева снова удалялись чаще (16 против 14 штрафных минут), но хотя бы избежали 10-минутных наказаний, как это происходило в первых двух матчах серии.

Рекомендуемая ставка: победа «Вегаса» в матче за 2.00.

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