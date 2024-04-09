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Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:00

FONBET — эксклюзивный беттинговый партнер русскоязычной трансляции серии турниров CCT по CS2 и Dota2

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Соглашение об эксклюзивных правах на русскоязычные трансляции турниров серии Champion of Champions Tour подписано сроком на три года. FONBET будет освещать все матчи CCT со старта сезона-2024/25 в прямом эфире на Twitch.

Новый сезон CCT начнется 15 апреля и будет состоять из 36 онлайн-ивентов в Европе, Северной и Южной Америке, а также Океании с общим призовым фондом более 1,5 миллиона долларов. По итогам онлайн-соревнований лучшие команды получат путевки на CCT Global Finals, который пройдет в 2025 году.

Ранее FONBET стал титульным партнером русскоязычной трансляции турнира COMPASS 2024 по CS2.

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