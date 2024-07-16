Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:50

FONBET и Федерация спортивной гимнастики России подписали договор о сотрудничестве

Telegram Дзен

Цель партнерства — реализация совместных проектов, направленных на популяризацию и развитие спортивной гимнастики в России.

По условиям контракта FONBET становится титульным партнером федерации, что подразумевает включение нейминга букмекера в нейминг соревнований — Кубка России и чемпионата России по спортивной гимнастике. Соглашение также подразумевает интеграцию брендинга букмекера в символику соревнований и активацию спонсорских опций на турнире с последующей трансляцией в эфире «Матч ТВ».

FONBET Кубок России пройдет с 31 июля по 4 августа 2024 года в Новосибирске в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Участие в соревнованиях примут ведущие спортсмены России.

«Наша компания расширяет перечень партнеров среди профессиональных видов спорта и федераций. На протяжении десятилетий спортивная гимнастика была символом отечественного спорта на мировой арене. Мы видим большую историю, увлеченность спортивной гимнастикой в России и рады содействовать выводу российского спорта на новый уровень, поддерживая наших коллег. Уверен, что наше партнерство внесет существенный вклад в развитие и популяризацию внутренних соревнований», — заявил управляющий партнер FONBET Валентин Голованов.

«Мы очень рады сотрудничеству с FONBET, крупнейшей букмекерской компанией нашей страны. Уверены, что оно будет способствовать развитию и популяризации нашего замечательного вида спорта. FONBET, как и ФСГР, заинтересована в поиске новых нестандартных решений, которые позволят придать соревнованиям еще большей зрелищности и привлекательности. Совсем скоро в Новосибирске состоится первый в истории нашего партнерства «FONBET Кубок России». Пользуясь случаем, приглашаю всех любителей спорта посетить наши соревнования и стать свидетелями яркой бескомпромиссной борьбы, а также виртуозной техники настоящих мастеров спортивной гимнастики», — сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

0
Читайте также
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Военный эксперт указал на нарушение Женевских конвенций боевиками «Азова»
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Пюник» — «Динамо» Минск: парни Скрипченко дожмут соперника на выезде