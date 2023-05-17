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17 мая, 14:15

ФОНБЕТ и ПФК ЦСКА проведут опен-эйр-мероприятие с просмотром матча «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» — ЦСКА.
Фото Global Look Press
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Фестиваль FONFEST состоится в воскресенье, 21 мая, — в день матча «Спартак» — ПФК ЦСКА, на Болотной набережной на территории «Императорского речного Яхтъ Клуба».

Во дворе «Яхтъ Клуба» будут установлены два больших экрана, на которых в прямом эфире покажут главное московское дерби страны. Для поклонников красно-синих будет предусмотрена обширная развлекательная и музыкальная программа: выступление диджеев, командные игры по мини-футболу и фонпонгу, поп-ап-выставка музея ПФК ЦСКА, фотозона с Кубком УЕФА и кастом-станция футбольных джерси.

Вход на фестиваль FONFEST — свободный, по предварительной регистрации на сайте.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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