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ФОНБЕТ И RAMZES666 провели автограф-сессию в Москве

RAMZES666.
RAMZES666.
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В четверг, 13 июля, при поддержке БК ФОНБЕТ состоялась автограф-сессия киберспортсмена Романа Кушнарева.

На протяжении трех часов амбассадор ФОНБЕТ отвечал на вопросы, раздавал автографы и фотографировался с фанатами. Посетить мероприятие мог любой желающий. К концу мероприятия RAMZES666 раздал более 500 автографов.

RAMZES666.

На мероприятии была представлена капсульная коллекция одежды, которую совместными усилиями создали RAMZES666 и ФОНБЕТ. Первые посетители автограф-сессии смогли получить мерч бесплатно.

Киберспорт
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