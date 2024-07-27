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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:00

FONBET и «Рубин» продлили сотрудничество на два года

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Новый контракт предполагает расширение программы сотрудничества между клубом и букмекером. В очередном сезоне стороны реализуют ряд крупномасштабных проектов в Казани и проведут серию совместных активаций и рекламных кампаний для болельщиков клуба.

Первая большая активация будет посвящена пролонгации контракта и состоится на первой домашней игре «Рубина» против «Зенита». В программе масштабный FonFest c концертом Тоси Чайкиной.

«Уверен, что новый этап сотрудничества с ФК «Рубин» станет ярким и запоминающимся для болельщиков клуба, города и российского футбола, — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин. — Клуб долгое время был одним из флагманов российского футбола в XXI веке и сейчас возвращается на лидирующие позиции. Вместе мы приложим много усилий, чтобы порадовать болельщиков интересными активациями. В планах также продолжить работу над реализацией социальных и благотворительных инициатив в рамках программы «ДоброFON». Не сомневаюсь, что команда добавит к этому яркую игру и победы в новом сезоне РПЛ и FONBET Кубка России».

«Мы рады продолжить наше сотрудничество с FONBET — лидером букмекерского рынка и одним из самых заметных игроков в беттинг-индустрии, — поделился эмоциями директор АНО ФК «Рубин» Шамил Хуснутдинов. — Это ответственный и стабильный партнер, в чем мы могли убедиться на протяжении нескольких лет нашего сотрудничества. Импонирует, что FONBET активно работает в социальной и благотворительной сфере, а также реализовал много ярких маркетинговых кейсов. Не сомневаемся, что наше сотрудничество будет максимально эффективным».

Среди спонсорских активов FONBET клубы РПЛ и ФНЛ ЦСКА, «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин», «Черноморец» и «Акрон».

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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