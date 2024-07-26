FONBET Кубок России по компьютерному спорту-2024 стартует в июле

Федерация компьютерного спорта России объявила о проведении FONBET Кубка России по компьютерному спорту-2024. Титульным партнером турнира этого года станет букмекерская компания FONBET. Это первые соревнования, которые пройдут в рамках сотрудничества между крупнейшим букмекером страны и ФКС России.

Отборочный этап Кубка России начнется в конце июля. Спортсмены будут состязаться в трех дисциплинах: тактический трехмерный бой (Counter-Strike 2), боевая арена (Dota 2) и файтинг (Tekken 8). Призовой фонд турнира составит 2.5 миллиона рублей. Победители соревнований также получат возможность попасть в сборную России по компьютерному спорту.

«Вот уже много лет мы активно инвестируем в развитие российского спорта, выходя далеко за рамки традиционных для беттинга контрактов с футболом и хоккеем, — заявил управляющий партнер FONBET Валентин Голованов. — Список наших партнеров обширен: это и Федерация дзюдо, и Федерация шахмат России, Федерация спортивной гимнастики, Российская федерация баскетбола и многие другие. Рады, что наше сотрудничество расширяется. Киберспорт — перспективное направление, у которого миллионы поклонников. Уверен, что вместе с федерацией у нас получится вывести соревнования на новый качественный уровень, повысить интерес к ним как среди болельщиков, так и среди занимающихся».

«Букмекерские компании уже давно стали важной частью спорта, и мы рады новой возможности проводить наши киберспортивные соревнования в партнерстве с FONBET. Наша ключевая и первостепенная задача — всеми доступными способами развивать в стране компьютерный спорт, и мы уверены, что FONBET поможет нам в этом. Работа в рамках Кубка России — очень важный шаг, который позволит нам вместе с коллегами вывести киберспорт в России на новый уровень», — считает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

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