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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:25

FONBET — лауреат премии MarSpo Awards-2024

MarSpo Awards-2024.
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Букмекерская компания FONBET стала победителем в трех номинациях премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards-2024. Церемония награждения победителей прошла в Москве 30 мая.

Команда FONBET победила в номинациях «Лучшая организация открытия-закрытия сезона» за суперфинал Кубка России-2023 в «Лужниках», «Лучший рекламный имиджевый проморолик бренда» и Лучший социальный проект (бюджет от 1 млн рублей)" за проект «Доброфура».

Кроме того, проект «Доброфура» занял второе место в номинации «Лучший специальный проект».

MarSpo Awards — профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга.

Прогнозы на спорт
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