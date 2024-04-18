FONBET — лауреат Премии СБК-2024

Букмекерская компания FONBET стала победителем в двух номинациях престижной премии в области спортивного бизнеса СБК. Торжественное мероприятие прошло в Москве 17 апреля.

FONBET взял приз в номинации «Лучший хоккейный букмекер». Компания активно участвует в развитии и популяризации хоккея в России и является титульным партнером Континентальной хоккейной лиги. При поддержке FONBET также проходит Неделя звезд хоккея.

Вторую награду FONBET получил в номинации «Матч-дэй года». Компания получила приз за организацию двух тематических матчей «Хокквартс FONBET» между ХК «Авангард» и «Салават Юлаев» в рамках FONBET чемпионата КХЛ.

Премия СБК была проведена в седьмой раз и объединила профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций. Премия досталась проектам по итогам 2023-го и начала 2024 г.

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