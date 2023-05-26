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Сегодня, 15:55

ФОНБЕТ — лауреат премии спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023

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Букмекерская компания ФОНБЕТ стала победителем в двух номинациях премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards. Торжественное мероприятие прошло 25 мая в Москве.

Команда БК ФОНБЕТ победила в номинации «Лучшая спонсорская активация с бюджетом от 1 миллиона рублей» за организацию товарищеского матча между ПФК ЦСКА и медийной командой 2DROTS.

Члены жюри премии также высоко оценили развитие бренда и удостоили беттинг-компанию специальной награды «Бренд года в спорте».

Ряд проектов БК ФОНБЕТ занял призовые места в следующих номинациях:

  • серебро: «Лучшая реклама спортивного клуба/события/организации»;

  • бронза: «Лучшая активация спонсорских прав в спорте», «Лучший маркетинг спортивного события» и «Лучшая работа с VIP-аудиторией».

MarSpo Awards — профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга.

Прогнозы на спорт
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