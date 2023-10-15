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Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:05

FONBET — официальный беттинговый партнер GamerLegion

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Букмекерская компания FONBET и киберспортивная организация GamerLegion заключили спонсорское соглашение сроком на один год.

Согласно условиям контракта логотипы букмекерской компании FONBET будут размещены на рукавах и ключицах игровой формы команды на всех турнирах в дисциплине Counter-Strike, начиная с IEM Sydney-2023. Первый матч GamerLegion c логотипом букмекера состоится утром 16 октября.

Яна Лукомская, руководитель киберспортивного направления БК FONBET:
«Мы рады этому партнерству и видим большой потенциал в нашем сотрудничестве. Совместными усилиями с GamerLegion мы планируем порадовать фанатов киберспорта крутыми и запоминающимися проектами. Желаем команде удачи и отличной игры в Сиднее».

Николас Ребер, генеральный директор GamerLegion:

«Партнерство с FONBET открывает новые перспективы для обоих брендов, и мы с нетерпением ждем возможности подарить яркие и запоминающиеся моменты нашим фанатам из СНГ. С радостью приветствуем FONBET в рядах наших партнеров».

Турнир IEM Sydney-2023 пройдет с 16 по 22 октября. В турнире примут участие 16 команд, включая топ-5 мирового рейтинга.

Напомним, что GamerLegion — серебряные призеры последнего мажора по CS:GO — Blast Paris Major-2023.

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