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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:25

Fonbet — официальный спонсор русскоязычной трансляции PGL Wallachia

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Согласно условиям соглашения, русскоязычные трансляции матчей Восточной и Западной Европы второго сезона PGL Wallachia будут проходить на официальных каналах Paragon Events при поддержке БК Fonbet.

Отборочный этап на турнир начался 9 августа и продлится до 17 августа. По его итогам лучшие команды получат путевки на основной турнир, который пройдет с 1 по 13 октября в Румынии, где встретятся с Team Spirit, Tundra Esports, Cloud9, Team Liquid, Team Falcons, Xtreme Gaming, HEROIC, nouns, G2хiG и PSG Quest.

Ранее FONBET стал титульным партнером русскоязычной трансляции серии турниров CCT.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

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