FONBET поддержал создание российского спортивного фонда

Управляющий партнер FONBET Валентин Голованов высказался о поддержке российского спорта и поддержал инициативу правительства о создании российского спортивного фонда.

«Мы поддерживаем создание фонда. В условиях изоляции спортсменов и федераций от участия в крупных международных турнирах поддержка коммерческих организаций приобретает особое значение. Мы на постоянной основе поддерживаем Паралимпийский комитет и адаптивные турниры, помогаем ветеранам СВО. Так, в рамках сбора по паралимпийскому футболу для ветеранов СВО и других мероприятий мы направили более 12 млн рублей», — отметил управляющий партнер букмекерской компании FONBET Валентин Голованов.

Напомним, что о создании фонда поддержки российского спорта стало известно 1 октября на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт». Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе сессии «Экономика спорта: роль целевых отчислений в решении задач государства».

Валентин Голованов.

По словам министра, фонд создается для того, чтобы расширить возможности для помощи спорту, в том числе расширить поддержку олимпийского и паралимпийского комитета. Предполагается, что деятельность фонда повысит прозрачность и эффективность расходования внебюджетных средств.

«Отчисления букмекеров позволяют укреплять отрасль, создавать новую инфраструктуру, сделать спорт более доступным для большего количества людей, — эту задачу поставил нам президент. Законопроект о создании фонда уже подготовлен, он пойдет в ускоренном режиме без ОРВ и будет принят до конца года», — добавил министр.

1 и 2 октября в Москве проходит второй по счету форум «Азартные игры: отчисления на спорт», объединивший на одной площадке министерство спорта и единый регулятор в виде руководителей спортивных федераций и букмекерских компаний.

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