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ФОНБЕТ пожертвовал 622 100 рублей клубу болельщиков ЦСКА с инвалидностью

Игорь Акинфеев и Андрей Кириленко с болельщиками ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ДоброFON
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В субботу, 16 декабря, на арене «Live Сколково» в Москве состоялся Матч всех звезд FONBET Кубка России, участие в котором приняли не только футболисты сборных Пути РПЛ и Пути регионов, но и знаменитые члены жюри.

Во время мероприятия, помимо самого матча и конкурсов, прошла автограф-сессия с участием Игоря Акинфеева, Андрея Кириленко, Евгении Медведевой, а также игроков медиафутбольного клуба 2Drots.

Кроме того, букмекерская компания ФОНБЕТ пожертвовала 622 100 рублей клубу болельщиков ЦСКА с инвалидностью. Чек был вручен за лучший гол ЦСКА в ноябре, по мнению болельщиков. Им стал мяч, забитый Виктором Давилой в ворота воронежского «Факела». Средства передал амбассадор FONTEAM Игорь Акинфеев.

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Футбол
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