ФОНБЕТ стал генеральным партнером пляжного футбольного клуба «Кристалл»

Букмекерская компания ФОНБЕТ подписала партнерское соглашение сроком на один год с флагманом российского пляжного футбола клубом «Кристалл». Коллектив из Санкт-Петербурга по семь раз выигрывал чемпионат и Кубок России. Он является самым титулованным в стране по пляжному футболу и вместе с этим самым именитым клубом в истории Кубка европейских чемпионов, обладателем которого становился четырежды!

В рамках данного сотрудничества ФОНБЕТ совместно с «Кристаллом» планирует программу активаций, проведение конкурсов, розыгрышей подарков и другие приятные сюрпризы для болельщиков.

Кроме того, узнаваемый логотип букмекерской компании появится на игровой форме клуба, презентация которой состоится 26 мая, в стартовый день первого этапа чемпионата России в Саратове, на матче «Кристалла» против ЦСКА.

«Сегодня мы подписали договор о сотрудничестве с крупнейшей букмекерской компанией в России, лидером в своей отрасли. От лица футбольного клуба «Кристалл» хочу поблагодарить наших новых партнеров. Уверен, что наше сотрудничество будет успешным и вместе мы сможем добиться новых высот.

Перед «Кристаллом» всегда стоят самые высокие цели как на поле, так и в бизнесе, медиасфере. Мы уверены, что совместной работой сможем привлечь новую аудиторию к пляжному и мини-футболу, создать атмосферу шоу на домашних матчах наших команд и популяризировать занятия спортом в нашей стране.

Хочу отметить, что в 2023 году «Кристалл» празднует десять лет с первого чемпионства пляжной мужской команды. Запланирована программа активаций, связанных с этой датой. Я рад, что эти планы мы будем реализовывать вместе с ФОНБЕТ», — заявил президент «Кристалла» Олег Баринов.