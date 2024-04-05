Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:20

FONBET стал лауреатом международной премии «Рейтинга Букмекеров»

Telegram Дзен

4 апреля в Москве в Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась церемония награждения победителей V международной премии «Рейтинга Букмекеров». Ее лауреатами стали представители российского букмекерского рынка и спорта.

Компания FONBET победила в специальной номинации «Лидер отрасли: за выдающиеся достижения в букмекерской индустрии 2018-2023». За прошедший срок FONBET неоднократно занимал первое место по доле рынка и выплачивал рекордные целевые отчисления на поддержку отечественного спорта. FONBET также создал собственную благотворительную программу, реализовав свыше 200 социально значимых проектов за пять лет.
«Все эти годы мы развивали не только букмекерский рынок России. Мы развивали спорт, занимались его популяризацией, повышали интерес болельщиков к спорту. А спорт, в свою очередь, развивал нас, букмекеров. Хотел бы поблагодарить всех спортсменов и коллег по цеху. Вместе мы развиваем спорт, а спорт развивает нас. FONBET — не только лидер по отчислениям и по поддержке команд и федераций. Наша компания задает тренд в реализации социальных и благотворительных проектов. Мы прививаем индустрии социальную ответственность перед Россией», — заявил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Звезда «Дома-2» ждет ребенка от Промеса и не требует алиментов, а в «Спартаке» не верят в возвращение Квинси. Что происходит с арестованным игроком красно-белых
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» подписал контракт с Сергеем Звягиным
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Металлург» — «Автомобилист»: магия домашнего льда снова поможет «Магнитке»

YUNGWAY и Toxi$ выступят на LAN турнире FONBET MEDIA ELEAGUE