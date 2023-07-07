ФОНБЕТ стал официальным партнером ФК «Акрон»

Футбольный клуб «Акрон» и букмекерская компания ФОНБЕТ заключили партнерское соглашение.

Партнерство подразумевает проведение совместных активностей для болельщиков — их большее вовлечение в жизнь клуба. В рамках сотрудничества логотип ФОНБЕТ появится на игровой форме «Акрона», брендинг спонсора будет также размещен на домашнем стадионе клуба.

«Мы рады этому партнерству и в связи с этим видим большой потенциал в еще более тесной работе с болельщиками. Букмекерская компания ФОНБЕТ является одним из лидеров своего рынка, активно поддерживает развитие спорта на разных уровнях и всегда готова к нестандартным решениям, что позволяет ей преимущественно выделяться на фоне остальных. Нашему динамично развивающемуся клубу близка такая философия, и мы уверены, что это сотрудничество получится взаимовыгодным», — сказал генеральный директор футбольного клуба «Акрон» Алексей Власов.

«Прошлогодний розыгрыш FONBET Кубка России показал, что футбол в регионах развивается, может быть конкурентоспособным и очень привлекательным для болельщиков. Ярким примером стал наш новый партнер — ФК «Акрон», который дошел до финальных стадий Пути регионов, поочередно выбив из турнира целую плеяду московских команд. Мы уверены, что в предстоящем сезоне выступление команды также будет запоминающимся, а наша совместная работа с клубом в новом сезоне поможет вывести «Акрон» на новый уровень», — отметил генеральный директор БК ФОНБЕТ Сергей Анохин.