ФОНБЕТ стал официальным партнером ХК «Локомотив»

Прогнозы на спорт
28 августа, 22:15
Букмекерская компания ФОНБЕТ подписала соглашение о сотрудничестве с ярославским хоккейным клубом «Локомотив», выступающим в Континентальной хоккейной лиге.
Спонсорское соглашение заключено на два года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера появится на игровой форме ярославцев. Также на матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ будет брендирована домашняя арена «Локомотива» — УКРК «Арена-2000».
В течение всего срока соглашения клубом совместно с ФОНБЕТ будут организованы различные акции и мероприятия для болельщиков ярославской команды.
ФОНБЕТ активно поддерживает российский хоккей. Компания является титульным партнером Континентальной хоккейной лиги, а также спонсором ряда клубов. Вместе с КХЛ ФОНБЕТ ежегодно проводит Неделю звезд хоккея. В юбилейном сезоне-2022/23 компания совместно с лигой выбрала и наградила лучших хоккеистов за всю историю КХЛ, лучшего болельщика, а также определила лучших журналистов сезона.
В рамках сотрудничества с КХЛ и клубами ФОНБЕТ активно участвует в благотворительности и поддерживает социальные инициативы. Одной из таких является акция «Голевая передача», в рамках которой собранные средства идут на поддержку детского адаптивного хоккея.
«Мы расширяем наше партнерство в российском хоккее и начинаем сотрудничество с амбициозным коллективом. Уверен, в предстоящем сезоне ярославские железнодорожники порадуют болельщиков результатом, а мы — различными мероприятиями и акциями для ярославских любителей хоккея», — сообщил генеральный директор ФОНБЕТ Сергей Анохин.
«Мы с удовлетворением объявляем о начале сотрудничества нашего клуба и букмекерской компании ФОНБЕТ. Для «Локомотива» было принципиально важно найти на рынке букмекерских услуг надежного партнера с солидной репутацией. Считаю, что в лице ФОНБЕТ мы получили именно такого партнера. Уверен, что сотрудничество «Локомотива» и ФОНБЕТ будет плодотворным, взаимовыгодным и интересным для болельщиков», — считает президент ассоциации ХК «Локомотив» Юрий Николаевич Яковлев.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -