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Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:05

FONBET — титульный спонсор русскоязычной трансляции турнира COMPASS 2024 по CS2

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Студия SGL Esports будет освещать серию киберспортивных турниров COMPASS 2024 по дисциплине CS2. Титульным спонсором русскоязычной трансляции выступит БК FONBET.

COMPASS 2024 — новая серия турниров от оператора YaLLa Esports с призовым фондом в 450 тысяч долларов. В турнире примут участие двенадцать топовых команд рейтинга HLTV, десять из которых будут приглашены, а две пройдут отборочные квалификации.

Отборочные раунды состоятся в режиме онлайн с 16 октября по 14 декабря 2023 года и с 15 января по 2 мая 2024. Финальный этап пройдет в формате LAN в Дубае в июне 2024 года.

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на Twitch канале Fonbet_CS/ FONBET_CS — Twitch.

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