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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:30

FONBET учредил номинацию «Территория спорта» на премии HR-бренд от HeadHunter

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Букмекерская компания FONBET, первая среди букмекеров, учредила свою специальную номинацию «Территория спорта» в главной премии в области управления персоналом — HR-бренд от HeadHunter. Награда в номинации «Территория спорта» вручается за корпоративные спортивные события и популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников.

В 2024 году победителем номинации «Территория спорта» от FONBET стала компания «ФосАгро». Ее представили получили награду из рук генерального директора FONBET Сергея Анохина и Анастасии Киреенко, директора по персоналу и организационному развитию компании.

«Номинацией «Территория спорта» от FONBET мы ставим для себя глобальную задачу: популяризировать спорт в России через корпоративный формат, а также показать, что спорт может быть отличным инструментом на службе бизнеса.

Компания «ФосАгро» доказала своим проектом, что важно не только создавать доступную спортивную инфраструктуру и события, но и на системном уровне вовлекать сотрудников в использование возможностей, которые для них создаются", — прокомментировала Анастасия Киреенко.

При выборе победителя эксперты FONBET оценивали массовость и креативность реализации проекта, а также влияние на бизнес-показатели. Компания FONBET получила хороший отклик на номинацию «Территория спорта» и собрала 18 заявок от крупнейших компаний России.

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Прогнозы на спорт
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