FONBET выступил партнером «Ночи московского спорта» по настольному теннису

Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
Турниры стали частью фестиваля «Ночь московского спорта» и проходили на площади у ЦУМа 31 августа с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Участие в них приняли более 400 любителей спорта.
Для участников фестиваля организаторы оборудовали 30 столов, семь из которых были размера мини. Любители настольного тенниса могли помериться силами друг с другом в трех дисциплинах — народном теннисе по обычным правилам, теннисе на сковородках и мини-теннисе. Или принять участие в конкурсах и челленджах.
Организаторами турнира выступили Департамент спорта Москвы, Liga Pro и букмекерская компания FONBET.
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