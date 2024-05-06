FONFEST и ЦСКА организуют фестиваль футбола перед матчем с «Зенитом»

11 мая, в день проведения центрального матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арене» состоится совместный ивент ПФК ЦСКА, букмекерской компании FONBET и фанатского сообщества Red-Blue World. Событие будет состоять из трех частей: раздельный забег для детей, взрослых и людей с инвалидностью, фестиваль с выступлениями артистов и тематическими футбольными активностями, а также коллективный просмотр матча на стадионе. Мероприятие смогут посетить как футбольные фанаты, так и любители городских фестивалей и семьи, предпочитающие активный отдых.

CSKA FONFEST стартует в 13.00 с массового забега, символизирующего поддержку любимой команды на расстоянии. Матч армейцы проведут в гостях в Санкт-Петербурге, а московский забег призван продемонстрировать готовность фанатов преодолевать сотни километров, чтобы посмотреть игру. Дистанция забега для детей и людей с инвалидностью составит 1 км, а для взрослых — 3 и 7 км. Старт будет расположен в парке рядом со стадионом, а финиш — внутри арены. Общее количество участников будет подсчитано и конвертировано в рубли, а полученную сумму направят в Сычевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба». Зарегистрироваться для участия в забеге можно по ссылке.

Идейным продолжением забегов выступят разнообразные спортивные активности в подтрибунной зоне, которые будут подогревать интерес перед матчем и позволят болельщикам проверить свои футбольные скиллы. После многочисленных положительных отзывов болельщиков с прошлого фестиваля FONFEST организаторы воссоздадут «Музей ПФК ЦСКА и Red-Blue World», в котором будут представлены клубные и фанатские артефакты.

Музыкальная программа фестиваля включает выступление хорошо знакомой фанатам ЦСКА драм-н-бейс/шансон/рэп-группы ILWT, которая подтвердит свое неофициальное звание «главной группы армейского движения», а также диджей-сет с актуальными хитами от медиаинфлюенсера и модели Ники Кубрак.

В завершение CSKA FONFEST в 19.00 мск состоится коллективный просмотр матча «Зенит» — ЦСКА на «ВЭБ Арене». Экраны будут расположены на двух разных трибунах — для удобства зрителей, которые во время регистрации на сайте смогут заранее выбрать «семейный» или «фанатский» сектор.