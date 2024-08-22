FONTOUR — новая совместная капсула FONBET и «Ничего Обычного» о главном футбольном турнире страны

Букмекерская компания FONBET и творческое объединение «Ничего Обычного» создали коллекцию мерча, посвященную главному футбольному турниру страны — FONBET Кубку России по футболу.

В основе концепции FONTOUR лежат два пути, и каждый олицетворяет собой футбольное путешествие по стране. Оно объединяет 107 клубов из более чем 80 городов и поселков и 11 часовых поясов и связывает их единой целью — выходом в суперфинал FONBET Кубка России.

В коллекцию вошли худи, футболка, кепка, панама, ремувер, дорожная сумка, набор стикеров, обложка на паспорт и носки. Увидеть их можно в ролике, посвященном релизу мерча. В его съемках приняли участие полузащитник ФК «Локомотив» Сергей Пиняев, вратарь ПФК ЦСКА Владислав Тороп и игрок ФК «Космос» из Пути регионов Денис Кайков.

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