Франция в 1/8 финала чемпионата Европы встретится с серьезным соперником — сборной Бельгии. Матч пройдет 1 июля на «Меркур Шпиль Арене» в Дюссельдорфе, стартовый свисток шведского арбитра Гленна Нюберга прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.45 мск.

По мнению букмекеров, у французов больше шансов на победу: их выигрыш в основное время предложен с котировкой 1.93, что приблизительно 50% вероятности. Успех подопечных Доменико Тедеско идет за 4.90 (20%) — это наименее реальный исход поединка. «Мирный» результат дан за 3.25 (30%).

Проход французов в четвертьфинал дан за 1.43, бельгийцев — за 2.95.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 и 1:0 в пользу Франции — за 5.40;

• 0:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.63.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.05, противоположный вариант идет за 1.81.

Комбинированное условие с победой Франции и «обе забьют — нет» доступно с котировкой 2.70.