Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

Франция — Бельгия: Лукаку и компанию ждет новое разочарование

Прогноз на матч чемпионата Европы Франция — Бельгия 1 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки сборной Бельгии.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

1 июля состоится одно из самых интригующих противостояний 1/8 финала чемпионата Европы — Франция встретится с Бельгией. Игра на «Меркур Шпиль Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Франция
Бельгия

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Дидье Дешама: поставить на успех Франции в основное время можно с коэффициентом 1.93, что составляет около 50% вероятности. Выигрыш «Красных дьяволов» доступен с котировкой 4.90 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.25 (30%).

Квалификация «Трехцветных» в четвертьфинал дана за 1.43, этот рынок на бельгийцев оценен в 2.95.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 и 1:0 в пользу Франции — за 5.40;

• 0:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.63.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.05, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.81.

Дидье Дешам и&nbsp;Килиан Мбаппе. Дешам — мастер экономных побед. Франция без нервов разберется с Бельгией

Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия

Франция ворвалась в плей-офф всего с одним пропущенным мячом — Польша в последнем туре пробила команду Дидье Дешама только с пенальти. Против более грозных Австрии (1:0) и Нидерландов (0:0) французы не пропустили ни разу. У Бельгии же просматриваются проблемы с реализацией — за три тура группового этапа «Красные дьяволы» поразили только ворота Румынии (2:0). Против Словакии (0:1) и Украины (0:0) нападение Доменико Тедеско промолчало.

Рекомендуемая ставка: Франция не пропустит за 2.11.

Евро-2024
0
Читайте также
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Адамян уверен в убедительной победе Франции над Бельгией в 1/8 финала Евро