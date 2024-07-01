1 июля состоится одно из самых интригующих противостояний 1/8 финала чемпионата Европы — Франция встретится с Бельгией. Игра на «Меркур Шпиль Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Дидье Дешама: поставить на успех Франции в основное время можно с коэффициентом 1.93, что составляет около 50% вероятности. Выигрыш «Красных дьяволов» доступен с котировкой 4.90 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.25 (30%).

Квалификация «Трехцветных» в четвертьфинал дана за 1.43, этот рынок на бельгийцев оценен в 2.95.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 и 1:0 в пользу Франции — за 5.40;

• 0:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.63.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.05, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.81.

Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия

Франция ворвалась в плей-офф всего с одним пропущенным мячом — Польша в последнем туре пробила команду Дидье Дешама только с пенальти. Против более грозных Австрии (1:0) и Нидерландов (0:0) французы не пропустили ни разу. У Бельгии же просматриваются проблемы с реализацией — за три тура группового этапа «Красные дьяволы» поразили только ворота Румынии (2:0). Против Словакии (0:1) и Украины (0:0) нападение Доменико Тедеско промолчало.

Рекомендуемая ставка: Франция не пропустит за 2.11.