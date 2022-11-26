Прогноз на матч чемпионата мира Франция — Дания 26 ноября 2022 года

26 ноября пройдет один из главных матчей группового этапа чемпионата мира в Катаре — действующий чемпион Франция встретится с Данией. Игра пройдет в Дохе на «Стадионе 974», стартовый свисток Шимона Марциняка прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Трехцветных» серьезными фаворитами: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.86, вероятность — около 52%. Успех датчан идет за 4.80 (21%) — это самый маловероятный результат встречи. Ничья доступна с котировкой 3.60 (27%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 3600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество французов:

• победа Франции 1:0 идет за 5.50;

• ничья 1:1 — за 6.60;

• успех чемпионов 2:0 — за 7.20.

«Датский динамит» не проигрывал Франции на протяжении трех матчей: дважды победил в Лиге наций и выковал ничью в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года. Поставить на то, что датчане снова не уступят «Трехцветным», можно с коэффициентом 2.05.

Аналитики не ждут много голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.69.

Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 2.13, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.71.

Прогноз и ставка на матч Франция — Дания 26 ноября 2022 года

После скомканной ничьей с Тунисом (0:0) команда Каспера Юльманна остро нуждается в очках, Франция же после разгрома австралийцев (4:1) может позволить сыграть вничью. В последние годы Дания превратилась в ночной кошмар французов: команды встречались на групповом этапе ЧМ-2018 и в прошедшем сезоне Лиги наций. Во всех трех играх «Датский динамит» не проиграл, а в последних двух — победил. Причем за три встречи «Трехцветные» лишь раз прошили соперника — отличился Карим Бензема, который из-за травмы пропускает турнир в Катаре.

Вдобавок, несмотря на яркий разгром Австралии, Франция в 2022-м натужно выступает против топ-сборных: в Лиге наций дважды проиграла датчанам, ни разу не обыграла Хорватию и даже Австрию переиграла лишь раз.

Рекомендуемая ставка: Дания не проиграет за 2.05.