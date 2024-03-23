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23 марта, 16:15

Франция — Германия: прогноз на товарищеский матч 23 марта 2024 года

Прогноз на товарищеский матч Франция — Германия 23 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Эдуардо Камавинга и Флориан Виртц (Германия — Франция).
Фото Global Look Press
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23 марта сборные Франции и Германии встретятся в товарищеской игре. Она состоится в Лионе на «Групама Стэдиум». Начало — в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Хесус Хиль Мансано из Испании. Матч не покажут в России.

Товарищеские матчи.
23 мар, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Франция
0:2
Германия

Аналитики букмекерской компании Winline назвали французов фаворитами: поставить на победу парней Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.87, это около 51% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 4.10 (24%). «Мирный» исход — за 3.95 (25%).

В сентябре 2023-го соперники провели товарищеский матч в Дортмунде — тогда выиграли немцы (2:1). Уверены, что в Лионе они тоже не уступят? Опция Х2 идет за 2.01.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

Специалисты не сомневаются, что команды огорчат друг друга: вариант «обе забьют» оценен за 1.63, обратный рынок — за 2.27.

Два из трех самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью или триумф хозяев:

  • 1:1 — за 6.40;

  • 1:0 и 2:1 — за 7.60;

  • 2:0 — за 8.40.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Германия

Соперники встретятся уже во второй раз за полгода — в сентябре 2023-го товарищеский поединок прошел в Дортмунде. Тогда благодаря голам Томаса Мюллера и Лероя Сане победили немцы. За «Трехцветных» забил Антуан Гризманн — с пенальти. Но в Лионе форвард «Атлетико» не сыграет из-за травмы — прервется его рекордная серия из 84 подряд матчей за сборную с 2017-го. Впрочем, у Дидье Дешама есть Килиан Мбаппе, Маркус Тюрам, Усман Дембеле и бесконечно опасный Оливье Жиру.

Заявка Юлиана Нагельсманна обогатилась Тони Кроосом — хавбек «Реала» не выступал за национальную команду с 2021-го, но поддался на уговоры тренера и вернулся ради домашнего Евро. С футбольным интеллектом Крооса атаки бундестим станут еще осмысленнее, тем более блистать есть кому — отличную форму набрали Кай Хавертц, Флориан Виртц и Джамал Мусиала. Поэтому на «Групама Стэдиум» точно не будет скучно.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.90.

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