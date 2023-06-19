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Сегодня, 16:15

Франция — Греция: где смотреть матч квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Франция — Греция 19 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Оливье Жиру.
Фото Getty Images
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19 июня Франция и Греция, первая и вторая команды группы B, сойдутся в четвертом туре квалификации Евро-2024. Игра пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — испанец Антонио Матеу Лаос. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
19 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Греция

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на викторию «Трехцветных» можно с коэффициентом 1.23, что составляет примерно 80% вероятности. Выигрыш греков доступен с котировкой 13.0 (6%), даже ничья идет за гораздо более реалистичные 6.37 (14%).

Думаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 6370 рублей.

Греция стартовала в отборе с двух побед, но встречалась с не самыми сильными соперниками — Гибралтаром (3:0) и Ирландией (2:1). Коллектив Дидье Дешама — гораздо более серьезная оппозиция. Поставить на непоражение андердога можно за 4.27.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога матча отражают огромное превосходство финалистов последнего чемпионата мира:

• успех Франции 2:0 идет за 5.32;

• 3:0 — за 6.42;

• 1:0 — за 6.60.

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Букмекеры ожидают результативную игру: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.35. В квалификации команды устраивают действительно веселые матчи: на двоих провели пять игр, только в одной случилось меньше трех мячей.

Рынок на обмен точными выстрелами предложен за 2.25, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.64.

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