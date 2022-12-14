Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Франция — Марокко: сколько голов ждать от Мбаппе в матче 1/2 чемпионата мира против Марокко

Евгений Коростелев
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

14 декабря в Катаре состоится второй полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором Франция сразится с Марокко. Победитель сыграет в матче за титул с Аргентиной, проигравший — за третье место с Хорватией. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хауре и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск. Главный арбитр — мексиканец Сесар Артуро Рамос Паласуэлос.

Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию фаворитом встречи. На победу «Трехцветных» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 7.00 (12%).

Выход действующих чемпионов мира в финал предложено взять за 1.26, африканцев — за 4.30.

Килиан Мбаппе — лидер атаки сборной Франции. В Катаре он забил уже пять мячей и на пару с Месси лидирует в гонке бомбардиров турнира. Нападающий «ПСЖ» отличился в трех играх из пяти. На его гол в предстоящей встрече можно поставить за 2.00, на дубль — за 6.94, на хет-трик — за 21.2.

Усман Дембеле. Франция — Марокко: даже баррикады не спасут африканцев от налетов Мбаппе и Дембеле

У вас есть возможность выбрать отрезок матча, по ходу которого Мбаппе поразит ворота Марокко:

  • с 1-й по 15-ю минуту — 11.0;

  • с 16-й по 30-ю минуту — 10.0;

  • с 31-й по 45-ю минуту — 9.00.

Будет ли гол Мбаппе победным? Коэффициент на это — 4.00.

На его результативный удар правой ногой котировка — 2.60, левой — 8.00, головой — 20.0.

Отличный вариант «за фол на Мбаппе назначат пенальти». Взять его можно за 9.00.

0
Читайте также
Команда-семья и команда-банда. Аргентина готова драться за Месси
«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Франция — Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 14 декабря 2022 года

Эксперты оценили шансы Месси наконец привести Аргентину к титулу чемпиона мира