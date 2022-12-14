Франция — Марокко: сколько голов ждать от Мбаппе в матче 1/2 чемпионата мира против Марокко

14 декабря в Катаре состоится второй полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором Франция сразится с Марокко. Победитель сыграет в матче за титул с Аргентиной, проигравший — за третье место с Хорватией. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хауре и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск. Главный арбитр — мексиканец Сесар Артуро Рамос Паласуэлос.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию фаворитом встречи. На победу «Трехцветных» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 7.00 (12%).

Выход действующих чемпионов мира в финал предложено взять за 1.26, африканцев — за 4.30.

Килиан Мбаппе — лидер атаки сборной Франции. В Катаре он забил уже пять мячей и на пару с Месси лидирует в гонке бомбардиров турнира. Нападающий «ПСЖ» отличился в трех играх из пяти. На его гол в предстоящей встрече можно поставить за 2.00, на дубль — за 6.94, на хет-трик — за 21.2.

У вас есть возможность выбрать отрезок матча, по ходу которого Мбаппе поразит ворота Марокко:

с 1-й по 15-ю минуту — 11.0;

с 16-й по 30-ю минуту — 10.0;

с 31-й по 45-ю минуту — 9.00.

Будет ли гол Мбаппе победным? Коэффициент на это — 4.00.

На его результативный удар правой ногой котировка — 2.60, левой — 8.00, головой — 20.0.

Отличный вариант «за фол на Мбаппе назначат пенальти». Взять его можно за 9.00.