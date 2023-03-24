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Сегодня, 10:15

Франция — Нидерланды: прогноз на матч квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года

Франция — Нидерланды: прогноз на матч квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press
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24 марта сборная Франции примет Нидерланды в матче первого тура отборочного турнира Евро-2024. Игра состоится в Париже на «Стад де Франс». Главный арбитр встречи итальянец Маурицио Мариани даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России противостояние в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
24 мар, 22:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Нидерланды

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у Франции большие шансы на победу. Успех хозяев можно взять с коэффициентом 1.80, это приблизительно 55% вероятности исхода. Выигрыш Нидерландов идет за 4.80 (20%). Ничья доступна за 3.80 (25%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае благоприятного итога принесет 4800 рублей.

В трех из пяти последних очных поединков команды забили более двух мячей. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за те же 1.90.

Соперники обменялись голами в четырех из восьми предыдущих матчей. Вариант «обе забьют» оценен в 1.83, обратный рынок предложен за 2.00.

В прошлой встрече Нидерланды прервали серию из пяти поражений подряд в матчах с «трехцветными». На то, что «оранжевые» не уступят и в этот раз, доступен коэффициент 2.00.

Самый вероятный результат встречи, по версии аналитиков PARI, — победа Франции 1:0. Этот исход идет за 7.00.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Нидерланды

В пяти последних матчах Франция забивала в среднем два мяча за игру, а пропускала — 1.20. Команда не уходила без гола в четырех матчах подряд, а без пропущенных мячей — в семи из девяти поединков.

Нидерланды за тот же отрезок в среднем забивали два мяча, а доставали мяч из сетки один раз за игру. А еще оранжевые пропустили в шести из восьми последних матчей против французов.

История встреч сборных тоже очень богатая на голы: разница мячей — 56:47 в пользу голландцев за 28 столкновений. А отличная форма Килиана Мбаппе, забившего шесть мячей в последних шести матчах, и связка Гакпо и Депая, разрывавшая на ЧМ, не позволит вратарям сохранить ворота сухими.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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