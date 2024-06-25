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Сегодня, 12:15

Франция — Польша: где смотреть матч чемпионата Европы 25 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Франция — Польша 25 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Антуан Гризманн и Нголо Канте (сборная Франции).
Фото Getty Images
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25 июня Польша сыграет с Францией во втором туре Евро-2024. Встреча на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется по свистку итальянского рефери Марко Гуиды в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18.45 мск. В другом матче группы D столкнутся Нидерланды и Австрия.

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Франция
Польша

Номинальные хозяева — фавориты, считают аналитики. На успех коллектива Дидье Дешама они выставили коэффициент 1.31, что соответствует 75% вероятности. Итоговая ничья дана за 6.00 (15%), триумф «орлов» — за крупные 10.0 (10%).

Поляки уступили в первых двух турах и лишились шансов на плей-офф. Непоражение бело-красных в ничего не значащей для них встрече оценили в 3.75.

Фора (-1.5) на выигрыш Франции получила котировку 1.84. Ф (+1.5) на друзей Левандовски — 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.32.

Мемфис Депай и&nbsp;Роналд Куман (сборная Нидерландов). Австрии нужна победа, Нидерландам хватит ничьей. Хватит ли Куману смелости сыграть в атаку?

В шести из семи последних официальных поединков синие отличились дважды или меньше. ИТМ 2.5 в исполнении французов идет за 1.67.

Обмен голами можно взять за 2.11, обратный рынок — за 1.75.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу команды Дешама за 6.28.

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