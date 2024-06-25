Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Франция — Польша: Левандовски бесславно покинет свой последний ЧЕ

Прогноз на матч чемпионата Европы Франция — Польша 25 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Роберт Левандовски (сборная Польши).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

25 июня в третьем туре Евро-2024 Польша сойдется с Францией. Поединок на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 19.00 по московскому времени. Встречу обслужит рефери из Италии Марко Гуида. Прямой эфир проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.45 мск. Другие соперники по квартету D — Нидерланды и Австрия. «Оранжевые» возглавляют таблицу, красно-бело-красные идут третьими.

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Франция
Польша

Аналитики назвали команду Дидье Дешама фаворитом поединка. На победу Франции можно поставить с коэффициентом 1.31, что составляет около 75% вероятности. Ничью в основное время оценили за 6.00 (15%), а успех «орлов» — за крупные 10.0 (10%).

Поляки проиграли в первых двух турах и лишились шансов на плей-офф. На то, что бело-красные наберут очки в ничего не значащей для них встрече, дали котировку 3.75.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.32.

Обмен голами можно взять за 2.11, обратный рынок — за 1.75.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Франции за 6.28.

Мемфис Депай и&nbsp;Роналд Куман (сборная Нидерландов). Австрии нужна победа, Нидерландам хватит ничьей. Хватит ли Куману смелости сыграть в атаку?

Прогноз и ставка на матч Франция — Польша

Франция должна побеждать, чтобы спокойно выйти в плей-офф, а Польша уже вылетела из турнира. Синие, безусловно, возьмут инициативу в свои руки, но матч может оказаться пресноватым. В шести из семи последних официальных поединков парни Дидье Дешама забили два мяча или меньше, а в двух предыдущих турах группового этапа Евро-2024 отметились только одним голом, да и тот был отправлен в свои ворота защитником сборной Австрии.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 1.97.

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Англия — Словения: угловые станут серьезным оружием команды Кека