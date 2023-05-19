19 мая в 33-м туре чемпионата Германии встретятся «Фрайбург» и «Вольфсбург». Игра на «Европа-парк-Штадион» начнется по свистку арбитра Бастиана Данкерта в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» с 21.25 мск.

Букмекерская контора Olimpbet выбрала фаворитом «Фрайбург». На его успех предложен коэффициент 2.36, что соответствует 42% вероятности результата. Ничья идет за 3.62 (20%), а победа «волков» — за 2.98 (15%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет выигрыш в 2980 рублей в случае благоприятного исхода.

В трех из четырех прошлых столкновений друг с другом забивала лишь одна команда. На обмен голами доступна котировка 1.63, обратный рынок идет за 2.29.

В первом туре «волки» разгромили соперника со счетом 6:0, а в предыдущий встрече «Фрайбург» взял верх — 3:2. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.16.

«Вольфсбург» не уступил в четырех из пяти недавних матчей. На победу или ничью гостей можно сыграть за 1.63.

Самый вероятный отрезок с забитыми мячами — последняя 15-минутка. На точный удар с 76-й по 90-ю минуты доступна котировка 1.84.

Самые лучшие шансы стать автором гола — у Михаэля Грегорича. На меткий выстрел австрийца предложено поставить за 2.80.

Наиболее вероятный итог поединка — 1:1. Сыграть на результативную ничью можно за 6.58.