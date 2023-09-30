Фрибет светит всем! Последний день суперакции Winline

Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:10
Сегодня, 30 сентября, последний день акции Winline «Фрибет светит всем!» Каждый зарегистрированный пользователь может получить бонус до 10 тысяч рублей! Причем фрибет достанется не только новым игрокам, но и старым клиентам букмекера — это главное отличие акции от ей подобных. Единственное условие для получения бонуса — быть зарегистрированным на Winline.
Раздача фрибетов началась 14 сентября — а сегодня последний день акции. Чтобы забрать бонус, нужно зайти на сайт или приложение Winline и активировать получение премиальной суммы, прокрутив так называемое «колесо фортуны» — оно определит размер фрибета. Но не забывайте в течение недели его использовать и сделать ставку, иначе он сгорит.
Если ваша ставка сыграет, вы сразу же получите выигрыш — сумма без учета фрибета упадет на ваш счет. Ее можно сразу же вывести на карту, либо заключить новое пари в Winline. Допустим: вы поставили фрибет 10000 рублей на событие с коэффициентом 3.0. В случае победы получите 20000 рублей (30000 — 10000) на свой счет, которые дальше можно использовать на свое усмотрение.
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