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«Фрозиноне» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 19 августа 2023 года

Прогноз на матч серии А «Фрозиноне» — «Наполи» 19 августа 2023 год
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Хвича Кварацхелия («Наполи»).
Фото Global Look Press
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Чемпион Италии «Наполи» в первом туре сезона-2023/24 встретится с «Фрозиноне», который только поднялся из серии Б. Поединок пройдет 19 августа на стадионе «Бенито Стирпе», арбитр Маттео Марсенаро даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 19.25 мск.

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 19:30. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
Наполи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на парней Руди Гарсии можно с коэффициентом 1.37, что составляет около 71% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 8.75 (10%), даже ничья идет за гораздо меньшие 5.18 (19%).

Считаете, что соперники не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 5180 рублей.

Команды сталкивались друг с другом четыре раза — все матчи остались за неаполитанцами. Поставить на первое непоражение «канареек» в противостоянии с «адзурри» можно за 3.24.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога поединка отражают огромное превосходство гостей:

• успех гостей 2:0 — за 6.32;

• 1:0 — за 6.72;

• 3:0 — за 8.50.

Три из четырех встреч клубов до этого закончились разгромными победами «партенопейцев». По мнению аналитиков, предстоящая игра тоже может получится «верховой»: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на забитые мячи от обоих коллективов представили за 2.10, обратный рынок идет за 1.74.

Эрлинг Холанн с&nbsp;партнерами по &laquo;Манчестер Сити&raquo; после матча за&nbsp;Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ 19 августа 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Фрозиноне» — «Наполи»

После чемпионства «партенопейцев» окружала негативная атмосфера: тренер Лучано Спаллетти ушел из-за ссоры с президентом, ключевой защитник Ким Мин Джэ рванул в «Баварию», слухи постоянно высасывают из Неаполя лучшего бомбардира команды Виктора Осимхена. Но даже с таким бэкграундом «адзурри» обязаны обыгрывать «Фрозиноне». «Канарейки» только поднялись из серии Б и, по данным Transfermarkt, обладают с запасом самым слабым составом в итальянской элите (25.8 миллиона евро против 575 у «Наполи»).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) — за 2.06.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ 19 августа 2023 года