Прогноз на матч серии А «Фрозиноне» — «Наполи» 19 августа 2023 год

Чемпион Италии «Наполи» в первом туре сезона-2023/24 встретится с «Фрозиноне», который только поднялся из серии Б. Поединок пройдет 19 августа на стадионе «Бенито Стирпе», арбитр Маттео Марсенаро даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 19.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на парней Руди Гарсии можно с коэффициентом 1.37, что составляет около 71% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 8.75 (10%), даже ничья идет за гораздо меньшие 5.18 (19%).

Считаете, что соперники не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 5180 рублей.

Команды сталкивались друг с другом четыре раза — все матчи остались за неаполитанцами. Поставить на первое непоражение «канареек» в противостоянии с «адзурри» можно за 3.24.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога поединка отражают огромное превосходство гостей:

• успех гостей 2:0 — за 6.32;

• 1:0 — за 6.72;

• 3:0 — за 8.50.

Три из четырех встреч клубов до этого закончились разгромными победами «партенопейцев». По мнению аналитиков, предстоящая игра тоже может получится «верховой»: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на забитые мячи от обоих коллективов представили за 2.10, обратный рынок идет за 1.74.

Прогноз и ставка на матч «Фрозиноне» — «Наполи»

После чемпионства «партенопейцев» окружала негативная атмосфера: тренер Лучано Спаллетти ушел из-за ссоры с президентом, ключевой защитник Ким Мин Джэ рванул в «Баварию», слухи постоянно высасывают из Неаполя лучшего бомбардира команды Виктора Осимхена. Но даже с таким бэкграундом «адзурри» обязаны обыгрывать «Фрозиноне». «Канарейки» только поднялись из серии Б и, по данным Transfermarkt, обладают с запасом самым слабым составом в итальянской элите (25.8 миллиона евро против 575 у «Наполи»).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) — за 2.06.

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