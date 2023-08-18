Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
Чемпион Италии «Наполи» в первом туре сезона-2023/24 встретится с «Фрозиноне», который только поднялся из серии Б. Поединок пройдет 19 августа на стадионе «Бенито Стирпе», арбитр Маттео Марсенаро даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 19.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на парней Руди Гарсии можно с коэффициентом 1.37, что составляет около 71% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 8.75 (10%), даже ничья идет за гораздо меньшие 5.18 (19%).
Считаете, что соперники не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 5180 рублей.
Команды сталкивались друг с другом четыре раза — все матчи остались за неаполитанцами. Поставить на первое непоражение «канареек» в противостоянии с «адзурри» можно за 3.24.
Три наиболее ожидаемых экспертами итога поединка отражают огромное превосходство гостей:
• успех гостей 2:0 — за 6.32;
• 1:0 — за 6.72;
• 3:0 — за 8.50.
Три из четырех встреч клубов до этого закончились разгромными победами «партенопейцев». По мнению аналитиков, предстоящая игра тоже может получится «верховой»: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14.
Рынок на забитые мячи от обоих коллективов представили за 2.10, обратный рынок идет за 1.74.
После чемпионства «партенопейцев» окружала негативная атмосфера: тренер Лучано Спаллетти ушел из-за ссоры с президентом, ключевой защитник Ким Мин Джэ рванул в «Баварию», слухи постоянно высасывают из Неаполя лучшего бомбардира команды Виктора Осимхена. Но даже с таким бэкграундом «адзурри» обязаны обыгрывать «Фрозиноне». «Канарейки» только поднялись из серии Б и, по данным Transfermarkt, обладают с запасом самым слабым составом в итальянской элите (25.8 миллиона евро против 575 у «Наполи»).
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) — за 2.06.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -