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Сегодня, 13:45

«Фулхэм» — «Арсенал»: команды нажмут на газ в лондонском дерби

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал» 31 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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31 декабря в АПЛ состоится лондонское дерби между «Фулхэмом» и «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» и начнется в 17.00 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируется. Рассудит команды арбитр Джошуа Смит.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
31 дек, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Арсенал

«Арсенал» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу команды Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1.50, это порядка 67% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.54 (22%), успех «Фулхэма» — за 6.32 (11%).

Если хозяева не уступят (1Х), сыграет котировка 2.68.

Верите, что «канониры» победят разгромно? Их выигрыш с форой (-1.5) гола можно оформить за 2.39. Или подстрахуйте «дачников» с (+1.5) за 1.56.

Тотал больше 2.5 мяча выставлен в линии за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12.

Вариант «обе забьют» идет за 1.87, «обе забьют — нет» — за 1.92.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 и 2:0 в пользу гостей — за 7.37;

  • ничья 1:1 — за 8.25.

Трент Александр-Арнолд и&nbsp;Энтони Гордон. «Ньюкасл» валится из-за эпидемии травм. Но это не значит, что «Ливерпуль» легко загонит «сорок» в клетку

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Арсенал»

«Арсенал» занимает седьмое место в АПЛ по результативности — в среднем «канониры» забивают 1.89 мяча за 90 минут. «Фулхэм» — один из самых атакующих клубов нижней половины таблицы. Поэтому удивительно, что на «верх» в предстоящей игре выставлен такой высокий коэффициент, как 1.73. Его однозначно стоит взять, потому что гости будут еще и злы после поражения и нереализованных моментов в последней игре с «Вест Хэмом».

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
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