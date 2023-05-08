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«Фулхэм» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 8 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Лестер» 8 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Бернд Лено («Фулхэм»).
Фото Global Look Press
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8 мая «Лестер» приедет в гости к «Фулхэму» в 35-м туре чемпионата Англии. Команды встретятся на стадионе «Крэйвен Коттэдж». Судья Роберт Джонс даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. АПЛ в России официально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
08 мая, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Лестер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами «дачников». На успех хозяев дан коэффициент 2.74, что соответствует 35% вероятности результата. Триумф «лис» идет за 2.59 (37%), ничья доступна за 3.53 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3530 рублей, если соперники не определят победителя.

В последних пяти матчах команды забивали по 1.2 мяча в среднем за игру. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.11.

«Фулхэм» пропустил в 10 встречах подряд, а «лисы» — в 15. Обмен точными выстрелами предложен за 1.63, обратный рынок — за 2.29.

В первом круге лондонцы выиграли всухую (1:0). На то, что «Лестер» снова не забьет, можно поставить за 3.81.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На этот исход доступна котировка 6.45.

&laquo;Сампдория&raquo;. «Удинезе» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 8 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Лестер»

«Дачники» уступили в трех турах АПЛ подряд и практически потеряли даже теоретические шансы на еврокубки. Но это не значит, что у них нет мотивации. Парни Марку Силвы пропустили в 10 встречах кряду, а при родных фанатах выиграли лишь один матч из последних пяти. «Фулхэм» наверняка захочет извиниться перед болельщиками победой, ведь они привыкли к другому: 11 из 17 домашних поединков лондонцев прошли без поражений.

Соперник подходящий: у «Лестера» всего четыре гостевые виктории из 17 возможных. Команда Дина Смита не выигрывала шесть выездов подряд (четыре поражения), а пропустила в девяти визитах. У «лис» в принципе все плохо: победили только однажды за 12 игр, в восьми из которых уступили. Они в миллиметрах от зоны вылета, а от подвала их отделяют лишь дополнительные показатели.

В результате «Лестер» попытается зацепиться за очки, но «Фулхэм» объективно сильнее дома. Правда, учитывая неудачный отрезок, следует подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.06.

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