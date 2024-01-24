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«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 24 января 2024 года

Прогноз на полуфинал Кубка лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль» 24 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
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24 января в полуфинале Кубка английской лиги «Ливерпуль» приедет к «Фулхэму». Команды сойдутся на стадионе «Крэйвен Коттэдж» в 23.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Саймон Хупер. Кубок лиги в России легально не показывают.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
24 янв, 23:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Ливерпуль

Эксперты назвали фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа представлен коэффициент 1.79, что соответствует 54% вероятности исхода. Ничья в основное время доступна за 4.11 (24%), а триумф «дачников» — за 4.31 (22%).

Проход скаузеров в финал оценен в 1.13, на хозяев котировки почти в шесть раз хуже — 6.06.

«Ливерпуль» выиграл три последних поединка против «Фулхэма» — в том числе первую встречу двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка лиги (2:1). Верите, что команда Марку Силвы сломает негативный тренд и не уступит за 90 минут? Сыграть на 1Х можно за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.32. Обмен голами оценен в 1.63, опция «обе забьют — нет» идет за 2.30.

Аналитики считают, что самый вероятный счет в основное время — ничья 1:1. На этот результат дана котировка 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль»

«Дачники» неудачно выступают с середины декабря: у парней Силвы всего две победы и пять поражений за восемь последних встреч во всех турнирах. В четырех из них они пропустили минимум дважды, а в таком же количестве поединков не смогли отличиться сами. «Фулхэм» идет пятым с конца по пропущенным мячам (36) в АПЛ. «Ливерпулю» же лондонцы проиграли четыре раза подряд.

Скаузеры, наоборот, разогнались и не уступили в восьми матчах с середины декабря. Шесть из них парни Клоппа выиграли, причем в каждом команды пробили «верх» по голам. Очевидно, что «Фулхэм» — удобный клиент для «Ливерпуля», поэтому стоит ждать победы с несколькими забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: успех «красных» и ТБ 2.5 за 2.31.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
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