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Сегодня, 15:15

«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 23 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 23 января 2023 года
Артем Белинин
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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23 января в матче 21-го тура АПЛ встретятся лондонские команды — «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Крэйвен Коттедж», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
23 янв, 23:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Тоттенхэм

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи «Тоттенхэм». Поставить на него можно за 2.15, это примерно 46% вероятности. Успех хозяев оценили в 3.20 (30%), ничью — в 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Фулхэма» в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 1.75.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.42, Ф2(0) — за 1.60.

Эксперты не сомневаются в том, что матч получится результативным — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67.

Вариант «обе забьют» очень вероятен, его оценили в 1.59.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.

Александр Митрович (&laquo;Фулхэм&raquo;). «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: Митрович станет ближе Кейна к Лиге чемпионов

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм»

Обе команды забивают практически в каждой игре — «Тоттенхэм» и «Фулхэм» не забили только в трех матчах АПЛ каждый. А в последних десяти встречах по семь раз у них прошел «верх» по голам. Учитывая, что за эти клубы играют Харри Кейн и Александр Митрович, можно уверенно ставить на тотал больше.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.67.

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ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
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